Taliban töteten mindestens zwölf Polizisten bei mehrstündigem Gefecht

Dutzende Verletzte bei den sechsstündigen Kämpfen in der Provinz Gasni

Kabul – In Afghanistan haben radikalislamische Taliban-Kämpfer mindestens zwölf Polizisten getötet. Mindestens 20 weitere Polizisten seien bei dem sechsstündigen Gefecht in der umkämpften Provinz Gasni im Südosten des Landes verletzt worden, sagte Esmat Jamradwal, Mitglied des Provinzrates, am Samstag.

Seit Wochen verstärken die Taliban ihre Angriffe in Teilen der Provinz. In den vergangenen zwei Monaten seien dabei rund 600 Sicherheitskräfte in Gazni getötet worden, schrieb kürzlich Arif Rahmani, Mitglied des Provinzparlamentes von Gazni, auf Facebook. (APA, dpa, 21.72018)