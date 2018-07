Microsoft, Google, Facebook und Twitter starten Daten-Partnerschaft

Die Unternehmen wollen es vereinfachen, Daten zwischen unterschiedlichen Services zu übertragen

Google, Microsoft, Facebook und Twitter wollen es vereinfachen, Daten zwischen unterschiedlichen Plattformen zu übertragen. Aus diesem Grund haben die IT-Giganten ein gemeinsames Open-Source-Projekt präsentiert, welches einen solchen Transfer erlauben soll, ohne, dass ein Download notwendig ist. Auf Github kann der Code aufgerufen werden.

Wechsel von Services soll vereinfacht werden

In einem Whitepaper werden auch die Beweggründe für die Kooperation erläutert – so sei es wichtig, dass Produkte nach dem Belieben von Nutzern verwendet werden. Wenn User einen Dienst wechseln wollen, soll das so einfach wie möglich sein. "Das Konzept, Nutzern zu erlauben, ihre Produkte nach Belieben auszuwählen, statt sie einzusperren, hilft dabei, Innovation zu schaffen und Konkurrenz anzuspornen", so das White Paper. Microsoft empfahl zudem in einem Posting auf dem Unternehmensblog anderen Unternehmen, dem Projekt beizutreten.

Kann schon jetzt getestet werden

Schon jetzt ist es möglich, den Service über Google Takeout auszuprobieren – noch befindet er sich aber in seinen Anfängen. So ist es möglich, Daten etwa zwischen Google Drive, Microsofts OneDrive und Dropbox auszutauschen. Den Großteil der Programmierung haben Mitarbeiter von Microsoft und Google übernommen, Facebook und Twitter sind wohl später dazugestoßen. (red, 21.7.2018)