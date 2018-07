US-Finanzminister will Yuan-Schwäche auf Manipulation prüfen

Mnuchin: Nächster halbjährlicher Währungsbericht der USA am 15. Oktober veröffentlicht

Washington – US-Finanzminister Steven Mnuchin richtet wegen der jüngsten Schwäche der chinesischen Landeswährung Yuan eine neue Warnung an die Regierung in Peking. Die USA würden die Lage sehr genau auf Anzeichen für eine Manipulation der Währung beobachten, sagte Mnuchin am Freitag bei einem Besuch im brasilianischen Sao Paulo.

Der nächste halbjährliche Währungsbericht der USA werde am 15. Oktober veröffentlicht. Darin würden die Entwicklungen der ersten sechs Monate 2018 festgehalten. Im Rahmen dieses Berichts würde die Yuan-Abwertung untersucht. Es stehe außer Frage, dass die Abschwächung der Währung einen unfairen Vorteil im Welthandel für China darstelle. "Wir werden sehr sorgfältig prüfen, ob sie die Währung manipuliert haben", sagte Mnuchin.

Trump-Vorwürfe

US-Präsident Donald Trump wirft China, der Europäischen Union und anderen Wirtschaftspartnern im Handelsstreit auch vor, ihre Währungen zu manipulieren. Damit versuchten diese, den USA Wettbewerbsvorteile zu nehmen.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer beraten am Wochenende in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, wie sie die Weltwirtschaft krisenfester machen können. Die Konferenz beginnt am Samstag. Das G-20-Treffen endet am Sonntag. Die USA werden dabei durch Mnuchin vertreten. (APA, 21.7.2018)