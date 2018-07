Nachlass von Neil Armstrong wird in den USA versteigert

Briefe und Anstecknadeln unter den mehr als 2.000 Stücken

Dallas – Der Nachlass des ersten Menschen auf dem Mond kommt unter den Hammer: Private Erinnerungsstücke von Neil Armstrong (1930-2012) und Dinge, die er auf seine Raumfahrtmissionen mitnahm, sollen ab Anfang November versteigert werden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas am Freitag mit.

Unter den mehr als 2.000 Stücken sind unter anderem Briefe, Anstecknadeln und eine Fahne, die mit Armstrong ins All geflogen war. "Es gibt Stücke, die einen zum Denken bringen, Stücke, die einen zum Lachen bringen, und Stücke, die einen dazu bringen, sich vor Staunen am Kopf zu kratzen", sagte Armstrongs Sohn Mark. Neil Armstrong hatte am 20. Juli 1969 im Rahmen der "Apollo 11"-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA als erster Mensch den Mond betreten. (APA, 21.7.2018)