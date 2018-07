Dritter Tour-Etappensieg für Weltmeister Sagan

Slowake gewann Massensprint knapp vor Kristoff

Valence – Der weitgehend flache 13. Abschnitt der Tour de France am Freitag von Bourg d'Oisans nach Valence hat den dritten Etappensieg von Weltmeister Peter Sagan gebracht. Der Slowake aus dem Bora-Team gewann am Freitag im Massensprint hauchdünn vor dem Norweger Alexander Kristoff (Emirates) und dem Franzosen Arnaud Demare (Groupama).

Im Gesamtklassement änderte sich am Tag nach der Königsetappe in den Alpen wie erwartet nichts. An der Spitze thront weiter das britische Sky-Duo Geraint Thomas und Chris Froome. Dritter ist der Niederländer Tom Dumoulin aus dem Team Sunweb. Am Samstag steht ein hügeliges Teilstück von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Mende mit einer 3-km-Schlusssteigung auf dem Programm.

Grün weiter abgesichert

Sagan hatte am Donnerstag nach dem Höllenritt nach L'Alpe d'Huez über den "extrem harten" Tagesabschnitt geklagt, ließ sich davon einen Tag später aber wenig anmerken und zog auf den letzten Metern noch an Kristoff und Demare vorbei. "Es war vielleicht ein bisschen spät. Ich habe versucht, mich nach vorne zu bringen und an Kristoffs Hinterrad zu bleiben. Ich bin froh, dass es geklappt hat", sagte er.

Der 28-Jährige baute mit seinem neuerlichen Triumph zugleich die ohnehin komfortable Führung in der Punktewertung aus. Der sechste Gewinn des Grünen Trikots ist ihm kaum noch zu nehmen. "Es ist jetzt einfach wichtig, nach Paris zu kommen. Es wäre schön, dort zu gewinnen. Aber es kommen noch viele harte Tage", sagte Sagan.

Im Gelben Trikot fährt weiter Thomas. Der Brite, nominell die Nummer zwei im Sky-Team von Titelverteidiger Chris Froome, musste nach zuletzt zwei hart erkämpften Etappensiegen vergleichsweise wenig Energie für einen weiteren Tag im Maillot jaune investieren. "Es war deutlich angenehmer", sagte der Waliser. Er führt in der Gesamtwertung weiter mit 1:39 Minuten Vorsprung auf Froome.

In den Finalsprint griffen einige Top-Fahrer gar nicht mehr ein. Ex-Weltmeister Mark Cavendish sowie die zweimaligen Etappensieger Fernando Gaviria und Dylan Groenewegen hatten ihre Tour-Teilnahme in den Alpen ebenso unfreiwillig beendet wie die Deutschen Marcel Kittel und Andre Greipel.

Cavendish und Kittel waren bereits am Mittwoch aus dem Zeitlimit gefallen, die anderen stiegen am Donnerstag auf dem Weg nach L'Alpe d'Huez in den Besenwagen. (sid, APA, 20.7.2018)

Ergebnisse, 105. Tour de France vom Freitag:

13. Etappe (Bourg d'Oisans – Valence (169,5 km):

1. Peter Sagan (SVK) Bora 3:45:55 Std.

2. Alexander Kristoff (NOR) Emirates

3. Arnaud Demare (FRA) Groupama

4. John Degenkolb (GER) Trek

5. Greg van Avermaet (BEL) BMC

6. Yves Lampaert (BEL) Quickstep

7. Magnus Cort Nielsen (DEN) Astana

8. Andrea Pasqualon (ITA) Wanty

9. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain

10. Taylor Phinney (USA) EF alle gleiche Zeit.

Weiter:

114. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora + 2:08 Min. – 115. Gregor Mühlberger (AUT) Bora – 152. Michael Gogl (AUT) Trek 3:16

Gesamtwertung:

1. Geraint Thomas (GBR) Sky 53:10:38 Std.

2. Christopher Froome (GBR) Sky + 1:39 Min.

3. Tom Dumoulin (NED) Sunweb 1:50

4. Primoz Roglic (SLO) LottoNL 2:46

5. Romain Bardet (FRA) AG2R 3:07

6. Mikel Landa (ESP) Movistar 3:13

7. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL 3:43

8. Nairo Quintana (COL) Movistar 4:13

9. Daniel Martin (IRL) Emirates 5:11

10. Jakob Fuglsang (DEN) Astana 5:45.

Weiter:

94. Gogl 1:41:56 Std. – 99. Mühlberger 1:44:26 – 126. Pöstlberger 1:59:09