Mindestens zwölf Tote bei schwerem Busunglück in Mexiko

Vorderer Teil des Fahrzeuges total zerstört

Mexiko-Stadt – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Zentralmexiko sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, teilte der Zivilschutz des Bundesstaates Mexico am Freitag mit. Offenbar war ein Kleinbus am frühen Morgen (Ortszeit) nahe Ecatepec nördlich von Mexiko-Stadt auf einen geparkten Lastwagen aufgefahren.

Der vordere Teil des Busses wurde bei dem Aufprall total zerstört, wie auf einem von der Zeitung "El Universal" veröffentlichten Video zu sehen war. Die Autobahn zwischen Pachuca und Mexiko-Stadt wurde nach dem Unfall teilweise gesperrt. (APA/dpa, 20.7.2018)