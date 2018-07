Mehrere Verletzte nach Gewalttat mit Messer in Bus in Lübeck

Polizei bestätigt "größeren Einsatz" – Lokalzeitung berichtete vom "qualmendem Rücksack" in Bus

Lübeck – Wie die Regionalzeitung "Lübecker Nachrichten" am Freitagnachmittag berichtet, hat es nach einer mutmaßlichen Gewalttat in einem Bus in der norddeutschen Stadt mehrere Verletzte gegeben. Demnach soll ein Mann in dem Bus Fahrgäste mit einem Messer verletzt haben, zudem habe er einen qualmenden Rucksack zurückgelassen. Der Mann sei danach geflüchtet, dann aber von der Polizei gefasst worden.

Die Polizei bestätigte einen "größeren Einsatz" via Twitter. Laut "Lübecker Nachrichten" teilte sie zudem mit, es gebe mehrere Leichtverletzte. Tote seien nicht zu beklagen. Nach Meldungen der Zeitung, die bisher nicht offiziell bestätigt sind, soll der rund 30-jährige Verdächtige aus dem Iran stammen. (red, 20.7.2018)