TV-Tipps für Sonntag, 22. Juli

13.30 MINDERHEITEN

Heimat Fremde Heimat Eine von Peter Benovsky gestaltete Heimat Fremde Heimat-Ausgabe über österreichische Slowaken – eine alte und neue Volksgruppe. Bis 14.00, ORF2

16.15 KINDER

Schau in meine Welt In dieser Folge erzählt Josephine von ihrem Leben auf Mallorca. Phine, wie sie viel lieber genannt wird, wohnt in der Stadt Sóller und hat viele Hobbys. Sie liebt das Zeichnen und entwirft dabei am liebsten Klamotten. Bis 16.45, Kika

20.15 LIEBESDRAMA

Wie ein einziger Tag (The Notebook, USA 2004, Nick Cassavetes) Eine Frau mit Alzheimer lebt in einem Altersheim. Ein alter Mann liest ihr jeden Tag unermüdlich aus einem Tagebuch vor. Es ist das Tagebuch ihrer Liebesgeschichte, die in den 40er-Jahren beginnt. Eine unkitschiges Lovestory mit Ryan Gosling und Rachel McAdams, nach dem Roman von Nicolas Spark. Bis 22.15, Arte

20.15 THRILLER

The Tourist – Der amerikanische Tourist (USA/FR 2010, Florian Henckel von Donnersmarck) Der amerikanische Mathematiklehrer Frank (Jonny Depp) trifft in einem Zug nach Venedig die schöne und geheimnisvolle Elise (Angelina Jolie). Doch es ist mehr als eine zufällige Begegnung, und Frank gerät bald in wilde Verfolgungsjagden über den Dächern Venedigs. Bis 22.20, Sixx

22.00 COMEDY

Geheimakte Otto Waalkes Am 22. Juli 2018 wird Otto Waalkes 70 Jahre alt. Das ZDF würdigt Deutschlands beliebtesten Komiker mit einer besonderen Dokumentation. Otto Waalkes alias Reporter Harry Hirsch ist dem Erfolgsgeheimnis des großen Komikers auf der Spur. Bis 23.00, ZDF

22.15 ABENTEUER

Die drei Musketiere (The Three Musketeers, D/USA/FR/GB 2011, Paul W. S. Anderson) Mit Christoph Waltz! Sie werden es vermutlich schon kennen: Paris 1625 – D’Artagnan (Logan Lerman) und seine Musketiere haben Reibereien mit den Wachen des Kardinals Richelieu (Waltz). Eine Verfilmung des Klassikers mit vielen bekannten Gesichtern. Unter anderem Mila Jovovich und Luke Evans. Bis 23.55, ORF 1

22.30 THRILLER

Fight Club (USA 1999, David Fincher) "The first rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club!" Der Kultfilm mit Brad Pitt (Tyler) wurde vor fast 20 Jahren gedreht. Sollte man also gesehen haben. Auch mehrmals, zumindest wegen der Wendung am Ende. Bis 01.15, Puls 4

23.00 DOKUMENTATION

Alltagsgeschichte: Das Glück ist ein Vogerl Im Klassiker aus dem Jahr 1995 porträtiert Elizabeth T. Spira das Zusammenleben von Menschen und Vögeln – mitunter seltsame und geheimnisvolle Beziehungen. Bis 23.45, ORF 2

0.35 FANTASY

Red Sonja (USA 1985, Richard Fleischer) Brigitte Nielsen (Red Sonja) in ihrer ersten Kinorolle und ein muskelbepackter Arnold Schwarzenegger (Kalidor) kämpfen und küssen sich durch den Klassiker. Bis 2.00, 3sat

3.30 HORROR

Asylum – Irrgarten des Schreckens (GB 1972, Roy Ward Baker) Ein britischer Horrorfilm: Der junge Dr. Martin (Robert Powell) möchte Leiter einer psychiatrischen Klinik werden. Ihm werden vier Patienten vorgestellt, unter denen sich auch der ehemalige Anstaltsleiter befinden soll. Bis 4.45, 3sat