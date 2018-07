Antonio Fian: Dienstplankonferenz

FPÖ-Zentrale

(FPÖ-Zentrale. Hochrangige Vertreter der Partei).



STRACHE (ärgerlich): Was ist los? Schon Donnerstag, und der Rauscher war noch kein einziges Mal empört! Für was, glaubts ihr, beziehts ihr eure Gehälter? Also, wer hat Provo-Dienst diese Woche?

HAIMBUCHNER: Na, der Gudenus, oder?

GUDENUS: Aber wirklich nicht! Ich mach' jetzt schon Monate den Einspringer, ich kann meine Überstunden gar nimmer zählen! Irgendwann brauch' ich auch eine Ruh'. Soll doch die Beate! Weil die Weiber tun nämlich überhaupt nix.

HARTINGER-KLEIN (beleidigt): Ich bin als Dauerprovo engagiert, so war das von Anfang an ausgemacht. Und das ist anstrengend genug, das kannst du mir glauben.

GUDENUS: Dann halt der Landbauer. Der macht das auch recht gut.

LANDBAUER: Tut leid, bin noch in Liederbuch-Karenz.

(Pause. Strache blickt in die Runde.)

STRACHE: Vilimsky, was is' mit dir? Ihr im EU-Parlament liegt sowieso nur auf der faulen Haut.

VILIMSKY (missmutig): Meinetwegen. Der Kickl soll mir was schreiben.

STRACHE: Der Kickl hat Wichtigeres zu tun, der hat jetzt keine Zeit für diesen Alltagskram.

VILIMSKY: Aber was soll ich dann sagen?

STRACHE: Sag einfach, was dir grad durch den Kopf geht. Und wenn dir gar nix einfallt, bestell' drei Champagner.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 20.7.2018)