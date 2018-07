Model postet Selfie mit totem Vater, erntet Shitstorm

Auf Instagram hatte sie ein Foto veröffentlicht, welches ihren soeben verstorbenen Vater zeigt

Wenn jemand stirbt, sind mittlerweile Beileidskundgebungen auf sozialen Medien Gang und Gebe. Nicht selten trauern auch direkte Angehörige über einen Tod auf Facebook und Co. Im Netz hat es schon mehrfach Kritikwellen deswegen gegeben.

Im Falle der serbischen Sängerin und Model Jelica Ljubicic hat es zu einem regelrechten Shitstorm geführt. Sie hatte auf ihrem Instagram-Konto ein bizarres Selfie in ihrer Story veröffentlicht, welches sie mit ihrem laut lokalen Medien wenige Minuten zuvor verstorbenen Vater zeigt. Darauf schrieb sie "Ruhe in Frieden" und fügte mehrere weinende Emojis hinzu. Sie selbst schürzte die Lippen und blickte in seine Richtung.

Löschte alle Profile auf sozialen Medien

Zusätzlich zu dem Foto hatte sich noch einen Text verfasst, in dem sie ihre Trauer kundtut. "Wir haben so viel gekämpft, wie wir konnten, aber es liegt nicht in unserer Macht", schrieb sie. Ihr Vater war 67 Jahre alt geworden, Ljubicic sei glücklich, seine Tochter zu sein. "Ruhe in Frieden, du wirst immer in unseren Herzen bleiben", so die Sängerin.

Nutzer attackierten sie daraufhin und warfen ihr vor, nicht wirklich über den Tod ihres Vaters zu trauern, sondern bloß zu versuchen, Mitleid zu erhaschen. Der Shitstorm führte dazu, dass sie zunächst das Foto löschte, später aber auch ihr Instagram- und Facebook-Profil. (red, 24.7.2018)