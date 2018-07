Eiskunstlauf-Olympiadritter durch Messerangriff getötet

Ein Verdächtiger wurde in der kasachischen Metropole Almaty festgenommen

Almaty – Nach der tödlichen Messerattacke auf den kasachischen Eiskunstläufer Denis Ten ist einer der Angreifer festgenommen worden. Die Polizei habe den Mann in Almaty gefasst und vernommen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Der Mann habe die Tat gestanden, nach einem zweiten Verdächtigen werde gefahndet.

Ten, der bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 Bronze gewonnen hat, war am Donnerstag durch Messerstiche getötet worden. Die Angreifer hätten die Seitenspiegel seines Autos stehlen wollen, berichteten kasachische Medien unter Berufung auf die Ermittler. Der 25-Jährige habe die Männer zur Rede stellen wollen, daraufhin hätten sie ihn mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt. Ten verblutete und starb in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Almaty. (APA, dpa, 20.7.2018)