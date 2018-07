Caleta-Car zu Marseille: Lukrativster Transfer in Salzburgs Klubgeschichte

Red Bull bestätigt den Abgang des kroatischen Innenverteidigers nach Frankreich

Salzburg – Duje Caleta-Car wechselt zu Olympique Marseille. Das gab Red Bull Salzburg am Freitag bekannt. Als Ablösesumme für den 21-jährigen Innenverteidiger, de von OM bereits der Öffentlichkeit präsentiert wurde, schwirrten 20 Millionen Euro (17 Millionen Euro plus Bonuszahlungen) durch die Medien. Die Franzosen waren Halbfinalgegner der Salzburger in der vergangenen Europa-League-Saison.

Caleta-Car, zuletzt beim WM-Finale im kroatischen Kader, hatte bei den Salzburgern noch einen Vertrag bis 2021. Er war als 17-Jähriger zum FC Liefering gekommen und 2015 zu RB gewechselt. Dort absolvierte der Kroate bisher 130 Pflichtspiele (vier Tore) und gewann vier Meister- und drei Cuptitel. Welche Bedeutung er 2017/18 für die Mannschaft hatte, lässt sich an den Einsatzzeiten ablesen: Mit 4.665 Minuten rangierte er nur hinter Außenverteidiger Stefan Lainer (4.741).

"Es war schon seit einiger Zeit absehbar, dass Duje vor dem Schritt in eine größere Liga steht. Seine Leistungen und seine Entwicklung in den letzten Jahren haben das Interesse etlicher internationaler Topklubs zusätzlich erhöht", wurde Sportchef Christoph Freund zitiert. Ohne Zahlen zu nennen, bestätigte er, dass Caleta-Car der lukrativste Transfer der Klubgeschichte ist – und damit gleichzeitig der teuerste Auslandstransfer der österreichischen Bundesliga.

om Duje Caleta-Car macht Bekanntschaft mit Marseille.

Bombengeschäft

Er löst damit Naby Keita und Sadio Mane ab, die Salzburg laut Medienberichten um jeweils 15 Millionen Euro nach Leipzig beziehungsweise Southampton verkauft hatte. Allerdings haben sich diese Erlöse durch Weiterverkaufsklauseln mittlerweile deutlich erhöht. Für Caleta-Car überwiesen die Salzburger vor fünf Jahren nicht mehr als 50.000 Euro Ausbildungsentschädigung an HNK Sibenik. Für seinen Heimatverein war er bereits als 15-Jähriger in der zweiten kroatischen Liga zum Einsatz gekommen.

Caleta-Car, der bei der Weltmeisterschaft im Gruppenspiel gegen Island eine starke Leistung gezeigt hatte, freute sich über die große Chance, zu einem europäischen Spitzenklub zu wechseln. "Die will ich unbedingt nutzen." (red, 20.7.2018)