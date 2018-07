ImPulsTanz – lose yourself to dance

Im Revue passieren lassen von 4 Jahrzehnten Tanz aus der Feder von Marie Chouinard, wenn Tanz Trauma aufarbeitet, ins Kino lockt oder ganz einfach auf der Tanzfläche der ersten großen ImPulsTanz Party des Jahres.

Die Leiterin der Tanz-Biennale in Venedig, Marie Chouinard, zeigt bei ImPulsTanz anhand von 30 Soli und Duetten, wie sie in vier Jahrzehnten vom Enfant Terrible zur Grand Dame des zeitgenössischen Tanzes wurde. Es wird auch jenes Solo zu sehen sein, das ihr 1988 in der Art Gallery of Ontario ein Auftrittsverbot bescherte.

Cie. Marie Chouinard RADICAL VITALITY, SOLOS AND DUETS 24. + 26. + 28. Juli, 21:00 Uhr, Volkstheater

Eine große Karriere vor sich hat Dorothée Munyaneza. Ihre künstlerische Arbeit ist eng an ihre Vergangenheit geknüpft: Als 12-Jährige ist sie nur knapp den grausamen Gewalttaten in Ruanda entkommen. Unwanted ist den Frauen gewidmet, denen dies nicht gelungen ist, den Opfern von strategischer sexueller Gewalt und den Kindern, die im Zuge dessen unfreiwillig gezeugt wurden.

Dorothée Munyaneza Unwanted 25. Juli, 22:00 Uhr + 26. Juli, 19:00 Uhr + 27. Juli, 20:30 Uhr, Odeon

Bei Alex Baczynski-Jenkins drehen drei Performer Runde um Runde auf Inlineskates. Sie bringen dabei auch Texte und Lyrics in Schwingung, und es entsteht ein schwebendes, lebendiges queer-poetisches Archiv. Jaha Koo dagegen sitzt im Kreise seiner Reiskocher auf der Bühne. Liebevoll programmiert sind diese, seine einzigen sozialen Kontakte – und erzählen so von der Einsamkeit im modernen, ach so dicht vernetzten Leben. Diese Einsamkeit spielt auch in Mathias Ringgenberg aka PRICE' Performance eine große Rolle, bei dem die Musik in Loops läuft und die Verunsicherung und Desillusionierung, die Millennials oft nachgesagt wird, im Raum stehen.

Alex Baczynski-Jenkins Us Swerve 23. + 25. Juli, 19:00 Uhr, mumok Hofstallung



Jaha Koo Cuckoo 25. Juli, 20:45 Uhr + 27. Juli, 22:00 Uhr, Schauspielhaus



Mathias Ringgenberg aka PRICE Where Do You Wanna Go Today 27. + 29. Juli, 19:00 Uhr, mumok

Drei Abende mit Ivo Dimchev! Der bulgarische Sänger und Performer wird einerseits im mumok kino auf der Leinwand, andererseits auf der Bühne im Kasino am Schwarzenbergplatz mit Avoiding deLIFEath zu sehen sein. Ebenfalls im mumok kino zu sehen ist der berührende Film Before you go von Jorge Léon. Drei Personen, die sich mit ihrem nahenden Tod auseinandersetzen und drei Persönlichkeiten der internationalen Tanzszene schenken einander Aufmerksamkeit. Mit u. a. Simone Aughterlony, Benoît Lachambre und Meg Stuart.

Ivo Dimchev Avoiding deLIFEath 24. + 26. Juli, 23:00 Uhr, Kasino am Schwarzenbergplatz



Footage, Avoiding deLIFEath, ImPulsTanz 2017 25. Juli, 14:00–18:00 Uhr, mumok kino

Jorge Léon Before We Go – mit Simone Aughterlony, Benoît Lachambre, Meg Stuart u.a. 26. Juli, 17:00 Uhr, mumok kino

Anne Juren ist eine Meisterin der Vorstellungskraft. In ihrer Anatomie-Stunde verlagert sie die Choreografie von der Bühne in den Körper der Zuschauenden, die der Performance liegend beiwohnen. Jeden Tag widmet sie sich auf einem anderen Körperteil, der genauestens auf seine Sehnsüchte hin untersucht und besprochen wird.

Anne Juren Private Anatomy Lessons: The Tongue, desire for language 23. + 31. Juli, 18:30 + 21:00 Uhr

The Body, desire for symmetry 25. Juli, 18:30 + 21:00 Uhr

The Sexual Organs, desire for obscenity 27. Juli, 18:30 + 21:00 Uhr



The Mouth, cannibal desire 29. Juli, 18:30 + 21:00 Uhr,

DAS OFF THEATER



Mittlerweile gab es genug Gelegenheiten, sich tänzerisch aufzuwärmen: Zeit für die erste große ImPulsTanz Party! Affine Records ist das Label des Wiener Elektromusikers Cid Rim, der seine Soundcollagen mit live gespieltem Schlagzeug untermalt. Unterstützung beim in Bewegung setzen der Partygänger_innen bekommt er von den Jungs von Restless Leg Syndrom. Da wird es tatsächlich schwierig werden, die Beine still zu halten.

ImPulsTanz Party: A-side 27. Juli, 22:00 Uhr, Kasino am Schwarzenbergplatz