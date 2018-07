Die kroatische Ente: Das Nationalteam spendet die WM-Prämie nicht

Ein offener Brief von Teamchef Dalić wurde ungeprüft für bare Münze genommen

Die herzerwärmende Nachricht lautete: Kroatiens Nationalmannschaft spendet das gesamte Preisgeld der Fußball-Weltmeisterschaft an hilfsbedürftige Kinder. Diese Falschmeldung wurde von zahlreichen deutschsprachigen Medien ungeprüft verbreitet.

Falscher offener Brief

Der Ursprung der Falschmeldung ist ein offener Brief des Nationaltrainers Zlatko Dalić. Dieser existiert tatsächlich und wurde zwei Tage vor dem Finale auf Facebook gepostet. Allerdings ist es ein satirischer Text des Autors Igor Premužić, der ihn nach eigenen Worten "aus einem Paralleluniversum" verfasste. Darin ist neben dem Versprechen, die WM-Prämie zu spenden, auch jede Menge Kritik an Kroatiens politischer Elite zu lesen.

Während in Kroatien vor allem der politische Aspekt hitzig diskutiert wurde, verbreitete sich in Österreich und Deutschland die Falschnachricht über die Spende. In Österreich war sie unter anderem auf sport.oe24.at und in der Kleinen Zeitung zu lesen, in Deutschland auf "RP online" und sport1.de. (red, 20.7.2018)