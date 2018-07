Nutzer reklamieren neues Macbook Pro wegen massiver Wärmeprobleme

Geräte ab 3.279 Euro betroffen – Erst in der Tiefkühltruhe wurde die gewünschte Geschwindigkeit erreicht

Apple hat im Juli die neuesten Modelle seines Macbook Pro veröffentlicht, die unter anderem mit neueren, leistungsstarken Prozessoren punkten sollen. Doch Nutzer zeigen sich nach ersten Tests enttäuscht: Offenbar kann das neue Gerät aufgrund von Wärmeproblemen seine versprochene Geschwindigkeit bei normalen Nutzungsbedingungen nicht erreichen, wie etwa der Youtuber David Lee in einem Video präsentierte.

Betroffen sind 15-Zoll-Geräte mit i9-Chips. Diese kosten mindestens 3.279 Euro. Zahlreiche User im Netz sind aufgrund dieser Ergebnisse enttäuscht, wie "Business Insider" dokumentiert – und machen Gebrauch von ihrem Rückgaberecht.

dave lee

Tiefkühltruhe hilft

So sei selbst das Macbook Pro aus dem Vorjahr aufgrund der Drosselung des neuen Geräts beim Rendering eines Videos im Videobearbeitungsprogramm Adobe Premiere flotter. Erst wenn man das Gerät in eine Tiefkühltruhe steckt, werde es so schnell wie erwartet.

Lee hatte noch in seinem Video behauptet, dass weitere Tests notwendig seien, um die Problematik zu bestätigen – die zahlreichen Beschwerden deuten aber nun darauf hin, dass er kein Einzelfall ist.

foto: screenshot/youtube Lees Renderdauer im Vergleich: Erst in der Tiefkühltruhe ist das neue Macbook Pro mit i9-Prozessor so schnell, wie zu erwarten wäre.

Offenbar größeres Problem mit i9-Chips

Für Nutzer handelt es sich um einen gravierenden Fehler, wundern sich diese doch, wieso dem Unternehmen die Hitzeentwicklung bei der Qualitätssicherung nicht aufgefallen ist. "Es handelt sich hier entweder um einen Fall von Ignoranz oder Absicht – beides ist nicht gut", schrieb ein User auf Reddit.

Lees Tests zeigen, dass auch Windows-Geräte aktuell noch Probleme haben, die Wärmeentwicklung des neuen i9-Chips im Griff zu behalten. Dennoch soll das neue Macbook Pro besonders von der Drosselung betroffen sein. (red, 20.7.2018)