Nordkoreas Wirtschaft angeblich so stark wie zuletzt 1997 geschrumpft

Industrieproduktion um fast zehn Prozent eingebrochen, Exportverbote haben deutliche Folgen

Seoul – Die internationalen Sanktionen lassen die Konjunktur Nordkoreas so stark einbrechen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die südkoreanische Zentralbank (BOK) schätzte am Freitag, dass das Bruttoinlandsprodukt im Nachbarland 2017 um 3,5 Prozent geschrumpft sei. Demnach brach die Industrieproduktion um 8,5 Prozent ein und damit ebenfalls so stark wie zuletzt 1997, als das Land unter einen massiven Hungersnot litt.

Grund sei der beschränkte Zugang Nordkoreas zu Öl und anderen Energieträgern. Auch die Produktion der Landwirtschaft und am Bau habe spürbar nachgelassen. "Die Sanktionen waren 2017 stärker als 2016", sagte BOK-Experte Shin Seung-cheol. "Mit dem Exportverbot für Kohle, Stahl, Fischerei und Textilprodukte ging das Außenhandelsvolumen deutlich zurück."

Ein solcher Rückgang, sollte er anhalten, wäre eine Hiobsbotschaft für Machthaber Kim, aber womöglich auch für die aktuelle Politik der Annäherung. Kim hat angekündigt, nach der Nuklearisierung des Landes die Verbesserung der Lebenssituation der Bürger und das Gedeihen der Wirtschaft ins Zentrum seiner Politik zu rücken. Sollte aber kein baldiger Aufschwung gelingen, ist möglich, dass sich sein Regime zur eigenen Absicherung wieder stärker auf das Schüren äußerer Konflikte verlegen muss.

Schwierige Berechnungen

Es sei allerdings schwierig, das genaue Ausmaß der Rezession zu berechnen, sagte Shin, offizielle Zahlen seien nur sehr eingeschränkt verwendbar. Klar sei zweifellos, dass die Exportverbote die Industrieproduktion einbrechen hätten lassen.

Südkoreas Zentralbank verwendet die von der Regierung in Seoul und den Spionagebehörden erhobenen Zahlen für ihre Schätzungen. Die Umfrage der Bank umfasst die Überwachung der Größe von Reisfeldfrüchten in Grenzgebieten, die Verkehrsüberwachung und Interviews mit Überläufern. Nordkorea selbst veröffentlicht keine Wirtschaftsdaten. (APA, 20.7.2018)