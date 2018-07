Zwei Salzburger am Matterhorn tödlich verunglückt

Ein 28-Jähriger und seine 25-jährige Freundin stürzten ab

Aosta – Zwei österreichische Bergsteiger sind von der Südwand des Matterhorns abgestürzt und tödlich verunglückt. Die beiden Alpinisten stürzten am Mittwoch von einer Höhe von rund 4.400 Meter in die Tiefe, die Leichen wurden erst am Donnerstag identifiziert.

Recherchen der "Salzburger Nachrichten" ergaben, dass es sich bei den Verunglückten um eine Bergsteigerin aus Unken und ihren 28-jährigen Begleiter, der aus Taxenbach stammt, handelt. Offiziell wurde nur bestätigt, dass es sich um zwei Salzburger handelt.

Das Unglück wurde von einem Bergführer beobachtet, der die Bergrettung in Aosta alarmierte. Die Leichen wurden geborgen und in die Ortschaft Valtournanche gebracht, wo man sich um ihre Identifizierung bemühte. Die beiden Alpinisten hatten allerdings keine Dokumente bei sich. (APA, 20.7.2018)