Explosionen bei Brand von leerstehendem Haus in Kapfenberg

Die schwierigen Löscharbeiten dauern an – dabei wurden Granaten aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg gefunden

Kapfenberg – Bei einem Brand eines leer stehenden Wohnhauses im obersteirischen Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist es Freitagfrüh zu mehreren kleinen Explosionen gekommen. Die Polizei vermutet, dass Munitionsteile die Ursache sind. Näheres war vorerst allerdings nicht bekannt. Die Löscharbeiten gestalten sich äußerst schwierig.

orf In Kapfenberg in der Steiermark ist ein leerstehendes Haus in Brand geraten. Heftige Explosionen lassen darauf schließen, dass dort Munition und andere explosive Materialien gelagert wurden.

Das Feuer war bereits in den Nachtstunden aus noch nicht bekannter Ursache ausgebrochen. In einer ersten Information der Behörden hieß es, dass Müllansammlungen im Haus zu den Explosionen führen würden. Verletzt wurde vorerst niemand. Sieben Feuerwehren standen am Vormittag immer noch im Einsatz.

"Statische" Löscharbeiten

Rund 100 Feuerwehrleute sind seit den Nachstunden bei dem Brand in Kapfenberg im Einsatz. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden bei den Löscharbeiten Granaten, die aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg stammen dürften, gefunden. Bei einer Explosion sei eine sogar den Einsatzkräften entgegengeschleudert worden. Daraufhin seien die Löscharbeiten vorübergehend eingestellt worden.

Die Helfer versuchten danach "statisch" die Löscharbeiten weiterzuführen. Das heißt, sie ließen die Wasserwerfer unbemannt, damit sich keiner der Feuerwehrleute in Gefahr befindet. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes seien neben weiteren Granaten und Kriegsrelikten auch Munition gefunden worden, hieß es in der Aussendung der Feuerwehr weiter. Diese müssen jedoch vom Entminungsdienst erst geborgen werden.

Neben den Feuerwehren stehen auch Rettung sowie Gas- und Elektroversorgungsunternehmen im Einsatz. Laut Polizeisprecher Markus Lamb mussten zwei betagte Nachbarn ihr Wohnhaus nebenan verlassen, damit sie nicht in Gefahr sind. (APA, 20.7.2018)