US-Minister warnt vor weiteren russischen Cyberangriffen

Rosenstein: Russlands Geheimdienste führten gegen beide großen politischen Parteien 2016 Cyberattacken durch

Russland wird nach Einschätzung des stellvertretenden US-Justizministers Rod Rosenstein in den USA weiter Wahlmanipulation betreiben. Er sagte am Donnerstag auf einer Cybersicherheitskonferenz in Colorado, die USA könnten davon ausgehen, dass die Art digitaler Wahlbeeinflussung, wie Russland sie 2016 durchgeführt habe, weitergehen werde.

Beeinflussung

Russlands Anstrengungen, die Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren zu beeinflussen, verglich er mit "gerade einmal einem Baum in einem wachsenden Wald". Die russischen Geheimdienste hätten gegen beide großen politischen US-Parteien 2016 Cyberattacken durchgeführt.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen. Seine ersten Äußerungen legten nahe, dass er Erkenntnisse der US-Geheimdienste anzweifelt. Diese halten es für erwiesen, dass sich Russland in die Präsidentenwahl von 2016 eingemischt hat. Putin bestritt dies am Montag in Helsinki. Trump nannte Putins Dementi "extrem stark und kraftvoll". Später ruderte Trump dann zurück und sagte, er habe Putin davor gewarnt, dass die USA Einmischungen in künftige US-Wahlen nicht tolerieren würden. (APA, 20.7.2018)