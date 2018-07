Versandhändler Weltbild zieht gegen Betriebsrat vor Gericht

Das Unternehmen will den Vorsitzenden des Betriebsrats kündigen

Augsburg – Bei dem Versandhändler Weltbild gibt es neuen Ärger zwischen den Arbeitnehmervertretern und der Geschäftsführung. Das Unternehmen will dem Betriebsratsvorsitzenden kündigen. Da das Betriebsratsgremium diesem Schritt nicht zugestimmt hat, geht die Sache nun vor das Arbeitsgericht in Augsburg.

Am Montag werde es zunächst einen sogenannten Gütetermin geben, berichtete ein Gerichtssprecher. Eine Entscheidung in dem Verfahren stehe erst später bevor. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di spricht von "Betriebsratsmobbing" und will vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren.

Verdacht auf Betrug

Der Buchhändler Weltbild gehörte einst der katholischen Kirche und musste schließlich Insolvenz anmelden. Vor vier Jahren stieg dann das Düsseldorfer Familienunternehmen Droege als Investor bei den Augsburgern ein.

Die Kündigung des Betriebsratschefs begründet die Weltbildführung damit, dass dieser einen anderen Mitarbeiter zum Betrug durch Vortäuschung einer Erkrankung aufgefordert habe. Die Gewerkschaft "ver.di" hält diese Begründung für vorgeschoben, um den Betriebsrat loszuwerden. Weltbild hat rund 140 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und etwa 1.350 Mitarbeiter. (APA, dpa, 20.7.2018)