Dreisatzniederlage im Achtelfinale gegen Kitzbühel-Starter Gasquet

Baastad – Für Gerald Melzer war am Dienstag im Achtelfinale der Swedish Open in Baastad Endstation. Der 28-jährige Niederösterreicher unterlag dem französischen Kitzbühel-Starter Richard Gasquet (FRA-4) in drei Sätzen mit 6:1, 3:6, 1:6.

Der 32-jährige Weltranglisten-29. hatte zuletzt vor Wimbledon das Rasenturnier in Hertogenbosch und damit sein insgesamt 15. ATP-Turnier gewonnen. (APA, 19.7. 2018)