TV-Tipps für Freitag, 20. Juli

Jedermann/Jedefrau: Eine Stadt bereitet sich vor, Re: Ackern für die Zukunft, Cleaner – Sein Geschäft ist der Tod – mit Radiotipps

18.30 FESTSPIELMAGAZIN

Jedermann/Jedefrau: Eine Stadt bereitet sich vor Start der sechsteiligen Reihe des Salzburger Festspielmagazins, das hinter die Kulissen der diesjährigen Salzburger Festspiele blickt: mit Hintergrundgeschichten, aktuellen Ereignissen sowie Klatsch und Tratsch vom Red Carpet. Die erste Sendung zeigt, wie sich die Stadt Salzburg auf den Trubel vorbereitet. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Ackern für die Zukunft Die Weltbevölkerung wächst ständig, gleichzeitig sind unsere Böden ausgelaugt und bringen nur noch wenig Ertrag. Mithilfe dauerhafter und nachhaltiger Landwirtschaft und sogenannter Permakultur sollen Äcker und Pflanzen völlig neu bewirtschaftet werden, ohne dass dabei weniger geerntet wird. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Otto – Der Film (D 1985, Xander Schwarzenberger, Otto Waalkes) Im Anschluss an das Otto-Waalkes-Interview mit Ingrid Thurnher zeigt ORF 3 seinen 80er-Hit. Darin spielt Waalkes einen naiven Landmann, der in die große Stadt Hamburg zieht und in eine Schuldenfalle tappt. Rettung naht, als er der Adeligen Silvia von Kohlen und Reibach (Elisabeth Wiedemann) durch Zufall das Leben rettet. Typischer Waalkes-Unfug. Bis 21.40, ORF 3

22.00 KOMÖDIE

Der Diktator (The Dictator, USA 2012, Larry Charles) Sacha Baron Cohen als machtbesessener Diktator Aladeen, der als Oberhaupt des fiktiven Golfstaates Wadiya mit allen Mitteln versucht, die dort aufkeimende Demokratie zu unterdrücken. Weil ihm die Uno im Nacken sitzt, reist er nach New York und will dort die Vorzüge seines Regimes anpreisen. Doch er wird entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt. Bis 23.35, Puls 4

foto: paramount pictures

22.25 THRILLER

Cleaner – Sein Geschäft ist der Tod (USA 2007, Renny Harlin) Der Tatortreiniger Cutler (Samuel L. Jackson) wird beauftragt, in einer Villa ein blutverschmiertes Sofa zu putzen. Eigentlich ein Routinefall – bis er merkt, dass der Auftraggeber nicht die Polizei, sondern der Täter selbst war. 23.45, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Kap der Stürme – Land der Hoffnung (3/3) Vor mehr als 500 Jahren haben die Europäer Süd afrika besiedelt. Im dritten und letzten Teil der Reihe geht es um den blutigen Kampf gegen die Apartheid und um die Gründung des African National Congress bis zu den ersten freien Wahlen. Bis 23.20, ORF 2

23.45 TRAGIKOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1961, Blake Edwards) Die New Yorker Partymaus Holly Golightly (Audrey Hepburn) träumt von einem reichen Mann und glitzernden Diamanten. Doch ausgerechnet der mittellose Schriftsteller Paul Varjak (George Peppard) gewinnt langsam ihr Herz. Bittersüßer Klassiker. Bis 1.35, BR