Historischer Kalender – 22. Juli

1298 – In der Schlacht bei Falkirk besiegt der englische König Eduard I. die aufständischen Schotten.

1588 – Die spanische Armada wird im Ärmelkanal von den Engländern dezimiert.

1658 – Erzherzog Leopold wird zum Römischen Kaiser gewählt.

1848 – Erzherzog Johann eröffnet den konstituierenden Reichstag in Wien mit 383 Deputierten.

1933 – Der am 15. Juli in Long Island gestartete amerikanische Pilot Wiley Post beendet den ersten Alleinflug um die Erde nach 186 Stunden auf dem Floyd Flughafen in New York.

1938 – Im Deutschen Reich wird als polizeilicher Inlandsausweis die Kennkarte eingeführt.

1943 – Die Alliierten erobern Palermo.

1948 – Auf Druck der Westalliierten stimmen die Regierungschefs der Westzonen mit Abstrichen den Frankfurter Dokumenten vom 1.7. zu.

1983 – In Polen wird das am 13.12.1981 verhängte Kriegsrecht aufgehoben.

1983 – In Bonn geht eine internationale Antarktis-Konferenz ohne greifbare Ergebnisse zu Ende.

2013 – Herzogin Kate und Prinz William werden Eltern. Kate bringt in einem Londoner Krankenhaus einen Sohn zur Welt, der zukünftige Thronfolger heißt George Alexander Louis.

Geburtstage:

Janusz Korczak, poln. Arzt und Pädagoge (1878-1942)

Hans Marr, öst. Kammerschauspieler (1878-1949)

Alexander Calder, US-Bildhauer (1898-1976)

Licia Albanese, ital. Opernsängerin (1913-2014)

Robert "Bob" Dole, US-Pol., Republikaner (1923- )

Theodor Weißenborn, dt. Schriftsteller (1933- )

Gerald Szyszkowitz, öst. Regisseur und Autor (1938- )

Otto Waalkes, dt. Komiker (1948- )

Arno Geiger, öst. Schriftsteller (1968- )

Todestage:

Sir William Randal Cremer, brit. Politiker (1838-1908)

Sir Henry Hallet Dale, brit. Mediziner (1875-1968)

Michail Soschtschenko, russ. Schriftsteller (1895-1958)

Giovanni Guareschi, ital. Schriftst. (1908-1968)

Estelle Getty, US-Schauspielerin (1923-2008)

Hermann Prey, dt. Sänger (1929-1998)

Antonio Saura, span. Maler (1930-1998)

Ettore Petta, ital. Journalist (1931-1998)

Dennis Farina, US-Schauspieler (1944-2013)

(APA, 22.7.2018)