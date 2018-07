Time Magazin lässt Trump und Putin verschmelzen

Ikonisches Photoshopcover thematisiert die Beziehung der beiden Präsidenten

Wien – Das neuste Cover des Time Magazines widmet sich der Beziehung Donald Trumps mit Wladimir Putins. In einer provokative Photoshop-Illustration verschmelzen die Gesichter der beiden Präsidenten miteinander: Die nach vorn gekämmte Frisur und blonden, buschigen Augenbrauen Trumps werden eins mit den markanten Gesichtszügen seines russischen Amtskollegen. Im Netz trägt die Illustrierte Morphose von Nancy Burson bereits den Namen "Donimir Trutin".

Im unteren linken Eck des Zeitungscovers titelt das Time Magazine in englischer Sprache mit "Die Gipfel-Krise". Die zum Cover gestaltete Titelgeschichte von Autor Brian Bennett spielt auf das Aufeinandertreffen der beiden Präsidenten vor wenigen Tagen in Helsinki an. Beschrieben wird darin der Konflikt bezüglich russischer Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016, wodurch Hacker Trumps Chancen auf einen Sieg erhöht haben sollen. (red, 19.7.2018)