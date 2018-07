Gemalto-Kauf durch Thales vor vertiefter Prüfung durch EU

Insider: Thales verweigerte Zugeständnisse

Die europäischen Wettbewerbshüter sehen Insidern zufolge die 4,8 Mrd. Euro schwere Übernahme des Chipherstellers Gemalto durch den französischen Rüstungskonzern Thales kritisch. Zwei mit der Sache vertraute Personen sagten am Donnerstag, die EU-Kommission werde am 23. Juli eine vertiefte Überprüfung des Zukaufs einleiten.

Keine Zugeständnisse

Thales habe sich geweigert, Zugeständnisse zu machen, um Bedenken wegen Überlappungen mit Gemalto aus dem Weg zu räumen. Die Frist dafür sei am 16. Juli abgelaufen. Die EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern, bei Thales war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Atos ausgestochen

Thales hatte Ende 2017 mit seinem Angebot den IT-Dienstleister Atos ausgestochen, der ebenfalls im Rennen um Gemalto war. Durch den Zusammenschluss von Thales und Gemalto entsteht ein globaler Anbieter von Cyber-Sicherheit mit einem Umsatz von jährlich rund 3,5 Mrd. Euro. Thales will zusätzlich auch 800 Mio. Euro an Schulden von Gemalto übernehmen. Gemalto stellt unter anderem Chip- und Magnetstreifenkarten wie SIM-Karten für Handys, Kreditkarten sowie Gesundheitskarten her. (APA, 19.07.2018)