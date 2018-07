Olympia: IOC und E-Sports-Community suchen Gemeinsamkeiten

Bei Asienspielen 2022 sollen Videospiele zum ersten Mal offiziell als Medaillen-Disziplin vertreten sein

Das Internationale Olympische Komitee will bei einem Forum in Lausanne mit Sportverbänden und der E-Sport-Community über Gemeinsamkeiten diskutieren. "Im Großen und Ganzen gilt es, sich zunächst einmal besser kennenzulernen", sagte Ralf Reichert, Geschäftsführer der Electronic Sports League, die gemeinsam mit Partnern oder Spieleherstellern Turniere und Ligen veranstaltet.

Mit Lichtgeschwindigkeit von einer Nische zu einem Massenphänomen

"Olympia ist eine über Hunderte Jahre gewachsene Bewegung und der E-Sports hat sich in den letzten zehn Jahren mit Lichtgeschwindigkeit von einer Nische zu einem Massenphänomen entwickelt." Zunächst sei es wichtig, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden, sagte Reichert. Das Treffen von IOC, Internationalen Sportverbänden (GAISF) und E-Sport-Unternehmen findet am Freitag und Samstag im Olympischen Museum in Lausanne statt. Ziel sei es, Verständnis untereinander und für olympische Werte und Strukturen zu fördern, heißt es im Tagungsprogramm. Außerdem soll so eine Plattform für gemeinsames Engagement geschaffen werden.

Klare Überschneidungen

Bereits vor dem Treffen hatte IOC-Präsident Thomas Bach deutlich gemacht, dass er sich unter bestimmten Umständen eine Anerkennung der Computerspiele als Sport vorstellen könnte. Bei den Gamern gebe es in Sachen Training, Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit Überschneidungen mit traditionellen Sportlern. Probleme sieht Bach allerdings bei der Orientierung an Werten des IOC und dem Ausschluss von Manipulationen.

Bei den Asienspielen 2022 sollen Videospiele zum ersten Mal offiziell als Medaillen-Disziplin vertreten sein, gab der Olympische Rat Asiens bekannt. Auch das Pariser Team für die Olympischen Spiele 2024 zeigte sich offen dafür, E-Sport aufzunehmen. (APA/dpa, 19.7.2018)