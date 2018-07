Buwog-Beispielsprozess

Die vorsitzende Richterin fragt die Angeklagten und Zeugen mit unendlicher Geduld und Aktenkenntnis ab

Der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser, Meischi und andere ist ein Indizienprozess. Die vorsitzende Richterin, Marion Hohenecker, geht in der Verhandlung nach einer bestimmten Methode vor: ganz langsam und genau. Sie fragt die Angeklagten und Zeugen Schritt für Schritt, Detail für Detail, mit unendlicher Geduld und Aktenkenntnis ab. Dabei werden, auch durch die oft sehr bemerkenswerte Verantwortung der Beschuldigten, Strukturen, Plausibilitäten, Implausibilitäten und besondere Konstellationen sichtbar.

Das macht die Hauptbeschuldigten und ihre Anwälte ganz unrund. Das und die Liveticker-Berichterstattung diverser Zeitungen, auch und vor allem des STANDARD. Denn dadurch wird, beinahe in Echtzeit, das komplizierte Geschehen im Detail transparent. Die Anwälte versuchten jetzt, die Liveticker untersagen zu lassen. Vergeblich. Die Richterin machte diese Einschränkung der kritischen Berichterstattung nämlich nicht mit.

Beim Buwog-Prozess geht es darum, dass die damaligen FPÖ-Politiker bzw. Ex-Politiker in einer schwarz-blauen Koalition, Grasser, Meischberger etc., bei der Privatisierung einer staatlichen Wohnbaugesellschaft massiv mitgeschnitten haben sollen (was sie bestreiten). Bei neuen Privatisierungsideen der jetzigen türkis-blauen Koalition (etwa im Sozialversicherungsbereich) sollte man auch dort den Buwog-Prozess ganz genau beobachten. (Hans Rauscher, 19.7.2018)