A1 stellt eigenes Smartphone "Smart N9" vor

Einsteiger-Gerät läuft mit Android 8.1 "Oreo" und wird als kostenloses Vertragsgerät angeboten

Der österreichische Mobilfunker A1 hat sein erstes eigenes Smartphone vorgestellt. Unter dem Namen "Smart N9" kommt ein Einsteiger-Handy mit Android ins Programm. Dieses wird bei Vertragstarifen bereits ab der "A1 Go"-Schiene für 0 Euro angeboten.

Das Telefon wurde laut dem Provider von eigenen Experten mitentwickelt. Gebaut wird es vom chinesischen Konzern TCL, der unter anderem auch die Marken Alcatel und Blackberry betreut.

Einsteiger-Hardware

Das Gerät bietet ein 5,5-Zoll-Display im 18:9-Format und "HD+"-Auflösung von 1.440 x 740 Pixel sowie "Dragontrail"-Kratzschutz. Es misst 147,1 x 68,8 x 8,5 Millimeter. Unter der Haube werkt ein nicht näher genannter Quadcore-Prozessor (Mediatek MT6739), der mit bis zu 1,28 GHz taktet und mit zwei GB RAM arbeiten kann. Der interne Speicher fasst 16 GB, via microSD-Slot können bis zu 32 GB zusätzlich ergänzt werden.

Das Handy bietet LTE (Cat 4) und verfügt über einen hybriden SIM-Slot. Es können also entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Speicherkarte verwendet werden. Der Akku bringt eine Kapazität von 2.900 mAh mit, aufgeladen wird er über einen microUSB-Port (USB 2.0).

foto: a1

13-MP-Kamera

Bei der Hauptkamera handelt es sich um einen einfachen Sensor, der eine Auflösung von 13 Megapixel liefert und über einen Dual-LED-Blitz verfügt. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von acht Megapixel. Für schnelles Entsperren liegt auf der Rückseite auch noch ein Fingerabdruckscanner.

Keine Update-Garantie

Vorinstalliert ist Android in der aktuellen Ausgabe 8.1 "Oreo". Abseits der "Mein A1"-App soll keinerlei Zusatzsoftware an Bord sein. Ein Upgrade auf das kommende Android P ist geplant, aber noch nicht fix. Man warte noch den finalen Code ab, um zu eruieren, ob die nächste Version sich problemlos für das Smart N9 umsetzen lässt. Eine Garantie für Sicherheitsupdates will man nicht abgeben. Jedoch wolle man auch hier "vorne dabei sein" und habe darum das Android-System "bewusst schlank" gehalten, heißt es von einem Vertreter des Unternehmens gegenüber dem STANDARD.

Das Smartphone ist ab kommendem Montag (23. Juli) zu haben. Vorerst ist es nur als Vertragsbeigabe direkt bei A1 zu bekommen. Man will die Nachfrage beobachten und danach entscheiden, ob das Gerät auch über die Bfree-Schiene sowie die hauseigenen Marken Red Bull Mobile und Yesss angeboten wird. In den eigenen Shops wird der Mobilfunker das Handy um 129 Euro vertragsfrei anbieten. (gpi, 19.07.2018)



Update, 15:35 Uhr: A1 hat bekannt gegeben, dass das Handy auch vertragsfrei verkauft werden wird. Dies wurde im Text ergänzt.