SPD will Aus für wilde Zirkustiere

Im Herbst soll ein Antrag eingebracht werden. Noch ist unklar, welche Tiere betroffen sein werden

Die SPD im schleswig-holsteinischen Landtag will die Haltung von wildlebenden Tierarten im Zirkus verbieten, das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. Geplant ist ein Antrag, den die Fraktion in der nächsten Parlamentssitzung Anfang September einbringen will.

Der Bundesrat habe bereits mehrfach festgestellt, dass für bestimmte Tierarten eine artgerechte Haltung im Zirkus nicht möglich sei, erklärte die SPD zur Begründung. Aus dem Antrag wird jedoch nicht ersichtlich, um welche Tiere es sich konkret handeln soll. Innerhalb der EU habe mittlerweile die Mehrheit der Mitgliedsstaaten die Haltung von Wildtieren im Zirkus verboten oder deutlich eingeschränkt.

Elefantensturz

Erst vor zwei Wochen entbrannte die Diskussion über eine artgerechte Haltung von Zirkustieren, nachdem ein Elefant bei einer Vorstellung in Osnabrück in den Zuschauerbereich gestürzt war. Die Vorstellung wurde nach Angaben des Tierschutzbeauftragten des Zirkus nach einer kurzen Pause fortgesetzt. (APA, dpa, red, 19.7.2018)