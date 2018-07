Liste Pilz schließt Bißmann aus Parlamentsklub aus

Wegen Vertrauensverlustes musste die nun "wilde Abgeordnete" den Klub verlassen

Wien – Der Nationalrat hat wieder eine "wilde Abgeordnete". Die Liste Pilz hat nämlich im Rahmen einer Klubklausur Martha Bißmann ausgeschlossen. Die Steirerin war innerhalb des Klubs schon länger in Ungnade gefallen, nachdem sie ihr Mandat nicht für Listengründer Peter Pilz aufgeben wollte.

Sensible Infos weitergegeben

Den einstimmig gefassten Ausschluss begründeten die Klubobmänner Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl in einer Aussendung mit einem weiteren Vertrauensbruch. Wiederholt seien von Bißmann sensible interne Informationen an Dritte weitergegeben worden.

foto: apa/roland schlager Die Steirerin (links) wollte ihr ihr Mandat nicht für Listengründer Peter Pilz (Mitte) aufgeben.

Erst vor einer Woche hatte sich die Liste Pilz von Sebastian Bohrn-Mena getrennt, der nach erfolgloser Kandidatur im Parlamentsklub angestellt war. Dieser hatte scharfe Kritik an Pilz geübt. (APA, 19.7.2018)