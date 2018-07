29-Jährige in Wien von Bim erfasst und lebensgefährlich verletzt

Frau überquerte in Floridsdorf rote Ampel und übersah Straßenbahn

Wien – Eine 29-jährige Frau ist am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie hatte zuvor laut Zeugen bei roter Ampel die Straßenbahngleise überquert und die Garnitur übersehen. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und befand sich am Donnerstag weiter in Lebensgefahr, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte kurz vor 16 Uhr in der Brünner Straße. Die Frau hatte die herannahende Garnitur der Linie 30 nicht bemerkt, auch die Warnsignale dürfte sie überhört haben. Trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß, die Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Vier Teams der Berufsrettung versorgten sie an Ort und Stelle. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei ermittelt. (APA, 19.7.2018)