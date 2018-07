Cher, Göttin des Pop: Ihre größten Hits, ihre besten Filme

"Believe" oder der "Shoop Shoop Song"? "Mondsüchtig" oder "Die Hexen von Eastwick"? Welcher Song und Film ist Ihr Favorit?

Cher ist nichts anderes als ein Tausendsassa: Seit sechs Dekaden steht die als "Göttin des Pop" bezeichnete Sängerin im Rampenlicht. Vor allem als Hälfte des Duos Sonny and Cher bekannt geworden, hat sie bald ihre eigene Varieté-Sendung im US-amerikanischen TV erhalten und einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen veröffentlicht. Aufgefallen ist Cher aber nicht nur durch ihre Stimme, sondern auch mit ihren Outfits, über die sich streiten lässt, ob sie geschmacklos oder revolutionär waren.

Zu den Erfolgen der heute 72-jährigen zählen mehr als 100 Millionen verkaufte Platten, ein Oscar, ein Grammy und die Ehre, mit dem Song "Believe" Autotune massentauglich gemacht zu haben – deswegen auch der Begriff "Cher-Effekt". Aber nicht nur musikalisch lässt Cher aufhorchen: Auf Twitter wettert sie gegen Donald Trump, und seit Jahren setzt sie sich für die Rechte der LGBT-Community ein.

Nun ist Cher wieder da: In "Mamma Mia! Here We Go Again" spielt sie die entfremdete Großmutter der Protagonistin und beweist, dass ihr superkurzer Auftritt ausreicht, um sich den Film anzuschauen – denn Cher ist eine Ikone. "Vulture" hat sogar aufgelistet, wie jeder Film besser wäre, würde Cher mitspielen.

foto: reuters/hannah mckay Cher bei der Premiere zu Mamma Mia 2.

"Glauben Sie an ein Leben nach der Liebe?"

Chers Musikkarriere begann in den 60ern – und kennt kein Ende. Erst vor kurzem verkündete sie, ein ABBA-Cover-Album zu veröffentlichen – in Mamma Mia 2 stimmt die Sängerin ja "Fernando" an. Erfolg hatte Cher bereits mit einem anderen Cover: Der "Shoop Shoop Song" ist heute einer der bekanntesten Cher-Songs. Ist es auch der beste?

Mondsüchtig und verzaubert

Während Cher noch immer Musik veröffentlicht, ist ihre Filmkarriere ins Stocken geraten. Ihre letzte Hauptrolle hatte sie im Film "Burlesque" an der Seite von Christina Aguilera. Chers erreichte ihren Zenit in den 80ern: Gemeinsam mit Meryl Streep spielte sie im Atom-Drama "Silkwood", für ihre Rolle in "Mondsüchtig" erhielt sie sogar den Oscar als beste Schauspielerin.

Sind Sie Cher-Fan?

Oder können Sie mit der Sängerin überhaupt nichts anfangen? Welcher ist Ihr Lieblingssong, und welcher Film gehört zu Ihren Highlights? (rec, 25.7.2018)