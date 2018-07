Österreichischer Musikmarkt: Streaming überholt CDs

Digitaler Anteil machte im ersten Halbjahr 2018 mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus – Streaming mit einem Plus von 61,1 Prozent – Insgesamt 53,5 Mio. Euro erwirtschaftet

Streamingangebote sind bei den heimischen Musikkonsumenten weiter auf der Überholspur. Im ersten Halbjahr 2018 verzeichneten Dienste wie Spotify und Co ein Umsatzplus von 61,1 Prozent und erwirtschafteten 23,2 Mio. Euro. Nicht zuletzt deshalb hat der digitale Markt die physischen Tonträger erstmals überholt, wie aus aktuellen Zahlen des heimischen Verbands der Musikwirtschaft IFPI hervorgeht.

Höherer Umsatz

Insgesamt wurden mit digitalen wie physischen Tonträgern sowie Klingeltönen zwischen Jänner und Juni 53,5 Mio. Euro umgesetzt, was einem Anstieg um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anteil digitaler Angebote stieg auf 54 Prozent. Neben dem Streaming ist hier noch das Downloadsegment zu nennen, das auf 5,6 Mio. Euro (ein Rückgang um 18 Prozent) kam. Der physische Markt erzielte wiederum 24,4 Mio. Euro, rund 19,1 Mio. Euro davon entfielen auf die bisher marktbeherrschende CD.

Streaming überholt CDs

Damit hat wie in Deutschland auch in Österreich das Streaming die Compact Disc als beliebtestes Musikformat abgelöst. Eine Tendenz in diese Richtung hat sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet. So freute sich die österreichische Musikwirtschaft beispielsweise angesichts der Zahlen für 2017 über das erste Wachstum nach langer Durststrecke, wobei der Digitalsektor und insbesondere Streamingangebote maßgeblich für die Trendwende verantwortlich waren.

"Nicht fair vergütet"

Beklagt wird von der Musikindustrie aber nach wie vor ein "Value Gap". In dieser Diskussion werden Onlineriesen wie Google oder Facebook kritisiert, die zwar urheberrechtliche geschützte Werke über ihre Dienste zugänglich machen, die Künstler aber "gar nicht oder nicht fair" vergüten würden, wie es in der Aussendung heißt. So würden in Österreich zwar zwei Mio. User regelmäßig via YouTube Musikvideos konsumieren, die Vergütung dafür belaufe sich im ersten Halbjahr aber nur auf 1,4 Mio. Euro. Zum Vergleich: Via Premium-Abos auf Spotify oder Apple Music wurden 21,1 Mio. Euro eingenommen. Für IFPI-Präsident Dietmar Lienbacher ist es daher essenziell, "dass am Streaming-Markt für alle die gleichen Spielregeln gelten und auch Anbieter wie YouTube entsprechende Lizenzen bezahlen".

Andreas Gabalier Nummer Eins

Was die erfolgreichsten Alben des ersten Halbjahres 2018 betrifft, so wird die Top-Ten-Reihung zur Hälfte von heimischen Künstlern bestritten. An der Spitze liegt Andreas Gabalier mit "Vergiss mein nicht", gefolgt von seiner Schlagerkollegin Helene Fischer mit ihrer selbstbetitelten Platte sowie dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ebenfalls ins Ranking geschafft haben es das Kabarett/Musikduo Pizzera & Jaus, die Wiener Band Wanda sowie der heimische Rapper RAF Camora. (APA, 19.7.2018)