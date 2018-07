USA: Netflix und Co sollen künftig Katastrophenwarnungen anzeigen

Warnmeldungen werden bisher nur im regulären TV und am Smartphone gezeigt – Senatsvorschlag kommt vermutlich wegen Panne in Hawaii

Wenn es zu einer Katastrophe kommt, etwa einem Bombenangriff oder einem Hurrikane, warnen soziale Medien, Push-Benachrichtigungen von Nachrichtenapps und Fernsehsender mögliche Betroffene so schnell wie möglich. Dem ist aber nicht bei Streamingdiensten wie beispielsweise Amazon Prime Video, Netflix oder Spotify so – welche Nutzer aber oft mehrere Stunden am Stück konsumieren, ohne einen Blick auf andere Medien zu werfen.

Warnmeldungen bei Streamingservices – in den USA



Dieser Problematik ist sich auch der US-Senat bewusst. Senatoren aus Hawaii und South Dakota haben nun einen Gesetzesentwurf eingereicht, der vorsieht, dass solche Warnmeldungen künftig auch bei Streamingservices getestet werden. Doch das ist nicht die einzige Änderung, die vorgeschlagen wird, wie TechCrunch berichtet. So betrachten die Senatoren das aktuelle nationale Warnsystem der USA als veraltet und schlagen eine Reihe an Änderungen vor. Bisher war es etwa möglich, solche Warnmeldungen abzudrehen, was nun vermieden werden soll.

Wohl von Hawaii-Panne inspiriert

Offenbar haben die Senatoren die aktuelle Gesetzeslage aufgrund eines Vorfalls zu Beginn des Jahres analysiert. In Hawaii kam es im Jänner zu einem falschen Raketenalarm, der aufgrund eines Irrtums versendet wurde. Eine Entwarnung gab es erst 38 Minuten später, was viele Bewohner in Angst und Schrecken versetzte. Die Senatoren schlagen nun vor, ein verbessertes, modernisiertes System zu konstruieren, sollte es wieder zu einem solchen Fauxpas kommen. Auch soll überhaupt dafür gesorgt werden, dass solche Irrtümer nicht mehr so leicht vorkommen können.

In Österreich auf freiwilliger Basis

In Österreich existiert übrigens ein ähnliches System, welches aus Deutschland übernommen wurde – in Form einer App. Katwarn warnt etwa vor Naturkatastrophen oder anderen Gefahren. Jedoch ist es die Nutzung freiwillig und erfordert eine Anmeldung. (red, 19.7.2018)