Dritte Beta für macOS "Mojave", iOS 12 und tvOS 12 veröffentlicht

Neue Testversionen bringen Fehlerbereinigungen und neue Features

Apple hat neue Vorschauversionen seiner kommenden Betriebssysteme veröffentlicht. Seit kurzem steht die jeweils dritte öffentliche Beta-Ausgabe von macOS "Mojave", iOS 12 und tvOS 12 für interessierte Nutzer zum Download bereit. Es dürfte sich um eine der letzten Testversionen handeln, ehe die Plattformen voraussichtlich im September in ihrer finalen Ausgabe erscheinen.

Codes für USB-Geräte

Die neue iOS-Beta bringt mehr Sticker für Apps und Anpassungsmöglichkeiten, Memojis anzupassen. Dazu gab es eine Reihe von Fehlerbereinigungen. So stürzt etwa "Screentime" nicht mehr während der Konfiguration ab. Auch ein Fehler bei der Aktivierung von Do Not Disturb wurde behoben.

Manche USB-Geräte erfordern nun die Eingabe eines Codes, wenn sie an das iPhone angeschlossen werden, was eine Maßnahme gegen Werkzeuge sein dürfte, die zum Knacken des Passcodes genutzt werden. Bei macOS gibt es nun ein neues dynamisches Wallpaper namens "Solar Gradients" sowie ebenfalls eine Reihe von Fehlerbereinigungen.

Die Anmeldung für öffentliche Betatests der Apple-Systeme ist über die Homepage möglich. Es ist allerdings davon abzuraten, die Vorschau-Versionen auf Produktivgeräten zu nutzen, da schwerere Fehler nicht auszuschließen sind. Empfohlen wird außerdem ein Backup im Vorfeld der Installation. (red, 19.07.2018)