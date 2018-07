Döner-Verbot in Öffis: Wonach riecht die U6?

Ab September sind stark riechende Speisen in der Wiener U6 verboten. Der Geruch in der U-Bahn-Linie stößt vielen Passagieren sauer auf – eine STANDARD-Videoumfrage

der standard Passagiere über Döner und Deos in der U6.

Kebab, Nudelgerichte, Leberkäse und Pizza sollen künftig in der U6 tabu sein. Über weitere verbotene Speisen können die Passagiere möglicherweise selbst entscheiden, sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag. Da manche Wägen der U6 nicht klimatisiert sind, wurden am Montag auch Deos unter den Fahrgästen verteilt. Wie kommen das Verbot und Gratisdeos nun an, und wie lässt sich der Geruch der U6 in Worte fassen? (Andreas Müller, Oona Kroisleitner, 19.7.2018)