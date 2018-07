Es werden weiterhin immer weniger Festplatten verkauft

WD schließt deswegen Werk in Malaysia – Trend nur bei Desktop-Festplatten

Festplattenhersteller haben mit sinkenden Absätzen zu kämpfen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Trendfocus sollen die letzten verbleibenden Hersteller im vergangenen Quartal zwischen 94 und 96 Millionen Festplatten verkauft haben. Dies sind zwei Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.

Desktop-Verkäufe rückläufig

Vorallem der Verkauf von Desktop-Festplatten ist rückläufig. Bei Server-Festplatten werden hingegen weiterhin stabile Verkaufszahlen erzielt. Hier wurden circa 14 Millionen Festplatten im vergangenen Jahr verkauft. Hier spielt der steigende Bedarf an Speicherplatz in Unternehmen eine große Rolle, die größte Nachfrage wäre nach 12-Terabyte-Festplatten.

WD schließt Werk in Malaysia

Western Digital hat mit circa 40 Prozent immer noch einen Löwenanteil am Festplatten-Markt, trotzdem wird der Konzern eines von drei Werken schließen. Dadurch werden 13.000 Mitarbeiter in Malaysia ihren Job verlieren. Für die zwei restlichen Werke in Thailand sind vorerst keine Änderungen geplant. (red, 18.07.2018)