TV-Tipps für Donnerstag, 19. Juli

10 vor 10 extra: Dem Himmel entgegen – Hochhäuser der Welt In keiner anderen Metropole der Welt stehen die Wolkenkratzer dichter beinander als in Hongkong. Aber nicht nur zwischen den Hochhäusern ist es eng, sondern auch innerhalb. Die neue städtische Zukunft? Bis 22.00, 3sat

Radiotipps für Donnerstag

PODCAST

STANDARD Serienreif: Wrestlerin Slamarella über "Glow" Die Steirer Wrestlerin Andrea Hais, auch "Slamarella", fühlt sich in irgendeiner Weise mit allen Charakteren der Netflix-Serie Glow verbunden. Doris Priesching spricht mit ihr darüber, was ihr an ihrem Job und an der Serie gefällt. derStandard.at/Serienreif

9.00 PODCAST

FalterRadio: Schatten über Österreich Innenminister Herbert Kickl kämpft mit den Folgen des BVT-Skandals und gegen Flüchtlinge, obwohl kaum welche kommen. Über die jüngsten Aktionen des FPÖ-Frontmannes sprechen Ex-Innenminister Karl Schlögl (SPÖ), Rudolf Anschober (Grüne), Anneliese Rohrer (Die Presse) und Florian Klenk (Falter). falter.at/radio

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Was Überwachungstechnik sieht und sehen darf Ob an Hauswänden, in Supermärkten, Bahnhöfen oder Bussen – Überwachungskameras findet man beinahe überall. Sorgen diese aber tatsächlich für mehr Sicherheit, oder nur für reine Überwachung? Bis 19.30, Ö1 (Hannah Weger, 19.7.2018)