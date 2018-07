Zehn Jahre "Breaking Bad": Cranston und Paul laden ins Drogen-Wohnmobil

Bryan Cranston und Aaron Paul treffen sich wieder und versprechen eine gemeinsame Kochsession – Für einen guten Zweck

Ja, so eine Serie lässt einen nicht so leicht los: Auch zehn Jahre nach dem Start von "Breaking Bad" können sich die Schauspieler Bryan Cranston (er spielte den Chemie-Lehrer Walter White) und Aaron Paul (Jesse Pinkman) nicht von ihrer Vergangenheit trennen.

Die beiden Hauptdarsteller hadern damit, dass die Serie nicht mehr weitergeht. Cranston lebt verarmt in einem Wohnwagen, Paul wiederum versucht sich als Reiseführer. Natürlich nicht im echten Leben, sondern für einen guten Zweck. Die Initiative Omaze sammelt Spenden, um vermissten Kindern und misshandelten Kindern zu helfen.

omaze

Cranston und Paul locken in dem Video für Omaze mit einer Koch-Session in jenem Wohnmobil, in dem die beiden Schauspieler als Walter White und Jesse Pinkman Crystal Meth hergestellt haben.

(red, 18.7.2018)