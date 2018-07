Jakob Pöltl wechselt von Toronto zu den San Antonio Spurs

Österreichs NBA-Center per Trade mit Star-Spieler DeRozan nach Texas, Toronto erhält dafür Superstar Kawhi Leonard

Toronto/Wien – Der Transfermarkt in der NBA nimmt wieder Fahrt auf und das mit österreichischer Beteiligung. Österreichs erster NBA-Spieler Jakob Pöltl wechselt von den Toronto Raptors zu den San Antonio Spurs. Pöltl wurde in ein Transfer-Geschäft inkludiert, das den bei den Spurs in Ungnade gefallene Kawhi Leonard zu den Raptors bringt. Im Gegenzug wandern Torontos Demar DeRozan und Pöltl von Kanada nach Texas.

Laut dem immer gut informierten ESPN-Journalisten Adrian Wojnarowski ist der Wechsel fix. Torontos Star-Spieler DeRozan wurde bereits von Torontos Präsident Masai Ujiri über den Trade informiert. Und dürfte alles andere als glücklich damit sein. Der viermalige All-Star gab sich auf Instagram frustriert.

Die Raptors nehmen ein gewisses Risiko in Kauf: Der 27-jährige Leonard wird 2019 Free Agent und hat bereits angekündigt, nächstes Jahr nach Los Angeles zu den Lakers zu wechseln um mit LeBron James zu spielen.

Chance für Pöltl

Das genaue Transfer-Paket sieht so aus: Leonard und Danny Green gehen nach Toronto, San Antonio erhält dafür DeRozan, Pöltl und einen Erst-Runden-Pick im Draft 2019.

Der 28-jährige DeRozan hat noch einen Vertrag bis 2021 (Spieler-Option im letzten Jahr). Die Raptors begeben sich also in Gefahr, ihren Star-Spieler für eine einjährige Miete Leonards zu verlieren.

Für Pöltl ergeben sich mit dem Klubwechsel neue Chancen, allen voran kann der 22-jährige Wiener unter dem vielleicht besten Basketball-Coach der Welt, Gregg Poppovich, sein Spiel verbessern. (Florian Vetter, 18.7.2018)