Bitcoin knackt 7.500-Dollar-Marke

900 Dollar Zugewinn binnen eines Tages

Frankfurt – Die Erholung des Bitcoin-Kurses geht weiter. Die wichtigste Cyberdevise legte am Mittwoch 3,1 Prozent auf 7.546,23 Dollar zu und gewann damit binnen 24 Stunden rund 900 Dollar. Auftrieb erhalte die virtuelle Währung unter anderem durch das Interesse von BlackRock an Bitcoin & Co, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Börsianern zufolge wäre ein Einstieg des weltgrößten Vermögensverwalters in den Handel mit Cyber-Devisen ein Ritterschlag.

Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus Daily FX wies zudem darauf hin, dass die Bitcoin-Kursflaute der vergangenen Wochen mit geringen Börsenumsätzen einhergegangen sei. "Der starke Anstieg des Handelsvolumens könnte ein erstes Indiz für eine mögliche Trendumkehr sein." (Reuters, 18.7.2018)