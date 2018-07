Bissloser Vampir: "Hotel Transsilvanien 3"

Im dritten Teil der Animationsfilmserie geht Graf Dracula auf große Fahrt

Auch Vampire brauchen einmal Ferien. Vor allem dann, wenn sie sich gleichzeitig als Manager eines Hotels verdingen müssen, in dem es vor Ungeheuern wimmelt, weil ihnen die Menschen nach dem Leben trachten. Und dann ist Graf Dracula ja überdies noch Witwer, und das mit der neuen Liebe mittels Onlinedating will auch nicht so recht klappen. Neue Technik ist eben nichts für alte Geister.

foto: sony pictures Ein von Liebesnöten geplagter Graf Dracula braucht eine Auszeit: "Hotel Transsilvanien 3".

Und weil Draculas Tochter beschlossen hat, dem geplagten Herrn Papa auf einem Kreuzschiff eine Auszeit zukommen zu lassen, schickt der dritte Teil der animierten Monsterspaßserie Hotel Transsilvanien 3 seine mehr oder weniger lustigen Figuren also auf große Fahrt.

Blonde Gefahr

Dass die Kapitänin Ericka, die mit ihrer aus Fischen bestehenden Crew und den nicht weniger bizarren Gästen Richtung Atlantis aufbricht, etwas Böses im Schilde führt, erkennt man wohl. Nicht aber Dracula, den die plötzlich aufkeimende Liebe blind für die blonde Gefahr macht.

kinocheck Trailer zu "Hotel Transsilvanien 3"

Abgesehen von diversen zusammenhanglos aneinandergereihten Slapstickeinlagen, die die lieben Ungeheuer an Bord provozieren, plätschert Hotel Transsilvanien 3 als Familien- sommerfilm mit dünner Geschichte gemütlich dahin. Aus den Möglichkeiten seines Szenarios schlägt dieser Film allerdings so wenig Kapital wie der liebesgestresste Dracula seine Zähne irgendwohin. (pek, 19.7.2018)