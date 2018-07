Zu viel Widerstand: Eisenstadt bleibt ohne Kino

Dreigeschoßig mit vier Kinosälen, 540 Sitzplätzen und Freiluftkino auf dem Dach: Aus dem Projekt wird nun nichts

Eisenstadt – Die burgenländische Landeshauptstadt Eisenstadt bleibt ohne Kino. Stadtchef Thomas Steiner (ÖVP) hatte vor etwas mehr als zwei Jahren bekanntgegeben, dass ein Hollywood Megaplex-Kino errichtet werden soll. Zu viel Widerstand sorgte nun schlussendlich für das Ende des Vorhabens, bestätigte man seitens des Magistrats einen entsprechenden Bericht des "Kurier".

"Mir tut es leid, dass wir diese wahrscheinlich einmalige Chance für ein Kino in Eisenstadt nicht nützen konnten. Aber wir können uns nichts vorwerfen, wir haben seitens der Stadt alle Voraussetzungen geschaffen. Ich habe aber auch Verständnis für die Investoren, dass irgendwann einmal der Punkt kommt, an dem man aufgibt. Denn auch, wenn die behördlichen Verfahren positiv geendet hätten, hätten die Betreiber mit laufenden Anfeindungen und Anzeigen rechnen müssen", erklärte Steiner in einem Statement am Mittwochnachmittag. "Bekanntlich hat es ja auch einige Gegner des Projektes gegeben – auch im Gemeinderat –, die sich jetzt vielleicht freuen, aber aus Sicht der Mehrheit der Eisenstädter ist dieses vorläufige Aus für das Kino sicher nicht positiv", so der Bürgermeister.

Gescheitertes Projekt

In den vergangenen Wochen habe es intensive Gespräche gegeben, in deren Zuge Alternativstandorte außerhalb der Innenstadt angeboten wurden. Nachdem die Betreiber aber ein Konzept verfolgten, das jedenfalls einen Standort in der Innenstadt vorsah, ist für sie auch kein Alternativstandort am Stadtrand infrage gekommen, hieß es in der Presseaussendung der Stadt. Unterm Strich bedeute dies, dass es bis auf weiteres kein Kino in der Stadt geben wird. Die Stadt werde aber jeden Investor und jeden Betreiber unterstützen, der ein Kinoprojekt in der Stadt umsetzen wolle.

Das nun gescheiterte Projekt hätte ein dreigeschoßiges Gebäude mit vier Kinosälen und 540 Sitzplätzen vorgesehen. Im Dachgeschoß hätte außerdem ein Freiluftkino mit 100 Plätzen entstehen sollen. Auch ein Gastronomiebereich war geplant. Das einstige Stadtkino – im Übrigen vis-à-vis vom Platz für das neue Kinocenter – hat vor mittlerweile sieben Jahren seine Pforten für immer geschlossen. (APA, 18.7.2018)