Juncker zu Vilimsky-Aussagen: "Ich verlange Respekt"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht Österreichs Ansehen beschädigt – FPÖ wirft Van der Bellen "Einseitigkeit" vor

Wien/Brüssel – Nach den tagelangen Angriffen aus der FPÖ gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker samt Rücktrittsaufforderungen meldete sich dieser am Mittwoch persönlich zu Wort: Er wundere sich, "wie viele medizinisch geschulte Experten" es in der österreichischen Innenpolitik gebe, sagte er beim Mittagsbriefing der EU-Kommission in Brüssel auf eine Frage des STANDARD. Er habe schon länger "mit Ischias zu tun, am Mittwoch hatte ich Krämpfe in den Beinen", erklärte er, warum er beim Familienfoto der Staats- und Regierungschefs der Nato-Allianz beim Gehen gestrauchelt war und von Kollegen gestützt wurde.

Wie berichtet, hatte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky auf der Website der FPÖ Zweifel an den Rückenschmerzen geäußert und dem Kommissionschef "ein Alkoholproblem" vorgeworfen, weswegen er noch vor den EU-Wahlen zurücktreten solle. Juncker sei zur "Lachnummer der Union" geworden, er schade Europa. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisierte daraufhin Vilimsky und die Bundesregierung in der Causa am Dienstag scharf.

"Ich verlange Respekt"

Auf Vilimskys Aussagen angesprochen, zitierte der Kommissionspräsident den Schriftsteller Lichtenberg: Über solchen Kleinkram lache er, "schau ich, Philosoph, aus heiterer Höhe auf Euren Kleinkram herab".

Nachgefragt, ob die Darstellung eines Kommissionssprechers, wonach beim Vorfall am Nato-Gipfel kein Alkohol im Spiel gewesen sei, richtig sei, sagte er: "Es war korrekt am Mittwoch, es ist korrekt heute früh, und es wird korrekt sein heute Abend und morgen früh." Leicht verärgert fügte er hinzu: "Ich verlange Respekt."

Van der Bellen setzt Kritik an Regierung fort

Doch auch in Österreich gehen die Wogen in der Affäre weiter hoch. Während für die FPÖ der zweite Generalsekretär Christian Hafenecker ausgerückt ist, um die Kritik von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am ersten General, Harald Vilimsky, zu kontern, legte das Staatsoberhaupt in seiner Eröffnungsrede bei den Bregenzer Festspielen in Vorarlberg noch einmal nach.

Zunächst gab es in dieser Rede einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Vorredner Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP): Die Reden würden sich teilweise überschneiden, "das kommt davon, dass wir uns nicht abgesprochen haben – wie üblich". Dann ging Van der Bellen in seiner Rede auf einen weiteren Sager aus FPÖ-Reihen ein.

Aufruf zu unbestechlichem Journalismus

In seinem leidenschaftlichen Plädoyer für die Freiheit der Kunst und der Medien sagte der Bundespräsident: "Unsere liberale Demokratie braucht Journalistinnen und Journalisten, die dem Wahrheitsgehalt etwa von Gerüchten, manche sprechen gar von 'stichhaltigen Gerüchten', nachgehen." Bekanntlich hatte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus behauptet, es gäbe "stichhaltige Gerüchte", wonach der US-Milliardär George Soros daran beteiligt sei, "Migrantenströme nach Europa zu unterstützen".

Van der Bellen: "Stichhaltige Gerüchte, so was gibt es nicht." Der Bundespräsident betonte die Wichtigkeit der Kontrollfunktion von Medien, "die politisch Handelnde hinterfragen und kritisieren, die Ungereimtheiten aufdecken". Die Bundesregierung zu loben sei hingegen nicht Pflicht der Medien.

Reaktion auf Vilimsky eingemahnt

In einem Interview mit den "Vorarlberger Nachrichten" hatte das Staatsoberhaupt zuvor scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt. Dass niemand aus der Regierung auf die an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gerichtete Rücktrittsaufforderung von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky reagiere, schade dem Ansehen Österreichs, erklärte Van der Bellen.

Es gebe ein klares Bekenntnis zum europäischen Kurs, aber gerade während der EU-Präsidentschaft Österreichs komme nun Vilimsky "in einer Art daher, die ich kaum je erlebt habe", stellte Van der Bellen in dem Interview fest. Vilimsky beschimpfe Kommissionspräsident Juncker in einer "unflätigen Art", und niemand aus der Bundesregierung reagiere darauf, kritisierte der Bundespräsident. Auch dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) keine Stellungnahme abgeben wolle, missfällt Van der Bellen: "Zu sagen, dazu nichts zu sagen, das empfinde ich als zu wenig."

"Unerhört"

"Ich finde die Aussagen Vilimskys unerhört", wird Van der Bellen auch in der "Tiroler Tageszeitung" zitiert. Großes Bedauern äußert er auch darüber, dass unter der ÖVP-FPÖ-Regierung die "großen Vorzüge" der Sozialpartnerschaft keinen großen Wert mehr zu haben scheinen. "Ich glaube, es wäre niemandem ein Stein aus der Krone gefallen, hätte man sich beim Arbeitszeitgesetz auf eine anständige parlamentarische Begutachtung geeinigt", meinte Van der Bellen weiters.

"Grüne Sommerbrille abnehmen"

In der FPÖ reagiert man auf die Kritik des Präsidenten mit Empörung über das Staatsoberhaupt. Der zweite FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker warf Van der Bellen am Mittwoch Einseitigkeit vor und forderte ihn zur Rückkehr zur Überparteilichkeit auf.

Es stehe Van der Bellen selbstverständlich zu, Kritik zu üben, aber derart einseitig habe zuletzt Thomas Klestil das Bundespräsidentenamt wahrgenommen. Van der Bellen solle seine "grüne Sommerbrille" wieder abnehmen und zur "notwendigen Ausgewogenheit" zurückkehren", forderte Hafenecker in einer Aussendung. So wie die Kritik Vilimskys an Juncker in einer Demokratie erlaubt sei, könne selbstverständlich auch der Bundespräsident seine persönliche Meinung kundtun, aber es dürfe sicherlich nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, meinte Hafenecker.

Der FPÖ-Generalsekretär führte in der Aussendung einige Beispiele für die seiner Meinung nach gegebene Einseitigkeit Van der Bellens an: "Wo war der Bundespräsident die letzten Wochen, als Gewerkschafter zum Sturz der Regierung aufgerufen haben? Als die SPÖ vom Ständestaat gesprochen hat? Die Regierung als Arbeiterverräter beschimpft wurde? Austrofaschismus von SPÖ-Chef Kern vorgeworfen wurde? Und wo blieb die Rüge des Bundespräsidenten, als Abgeordneten der Regierungsparteien Pflastersteine und Grablichter von der Gewerkschaftsjugend vor deren privaten Türen hingelegt wurden?" (tom, APA, red, 18.7.2018)