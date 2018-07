Sieben IS-Terroristen im Kosovo verurteilt

Wegen Mitgliedschaft in Terrormiliz – Urteil ist nicht rechtskräftig

Prishtina – Sieben frühere Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus dem Kosovo sind zu insgesamt mehr als 17 Jahren Haft verurteilt worden. Den Männern wurden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie illegaler Waffenbesitz angelastet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt gegen elf frühere IS-Kämpfer Anklage erhoben. Zwei davon sind flüchtig, einer davon war nach Angaben seiner Familie in Syrien ums Leben gekommen. Ein weiterer Angeklagter wurde mangels Beweisen freigesprochen. Nach früheren Angaben der kosovarischen Behörden hatten sich in den vergangenen Jahren etwa 300 Bürger in Syrien und im Irak dem IS oder der Terrormiliz Al-Nusra-Front angeschlossen. (APA, 18.7.2018)