"Mit 66 Jahren": David Hasselhoff grüßt Udo-Jürgens-Fans

Der Kultschauspieler und Sänger hat sich im "Baywatch"-Outfit ein Geburtstagsständchen dargebracht

"Mit sixty-sechzig Jahren", hebt David Hasselhoff in einem aktuellen Instagram-Video an, in dem er sich selbst zum 66. Geburtstag gratuliert und auch allen Fans von Udo Jürgens schöne Grüße ausrichtet. Der Kultschauspieler tourt bekanntlich seit vielen Jahren als Sänger um die Welt, wobei er gerne sein Faible für deutschen Schlager aufblitzen lässt oder auf die deutschen Wurzeln seiner Familie hinweist.

Erst unlängst war Hasselhoff mit seiner "Knight Rider"-Trash-Schlagershow in Wien zu Gast, wobei er an das 30-jährige Jubiläum seines Hits "Looking for Freedom" erinnerte. Schauspielerisch war "The Hoff" zuletzt im Spielfilm-Reboot von "Baywatch" (2017) und in der wenig beachteten Komödie "Killing Hasselhoff" (2017) zu bewundern. (red, 18.7.2018)