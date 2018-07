ARD kritisiert Philipp Lahm für seine WM-Analysen

Deutscher Sender über den Ex-DFB-Teamkapitän: "Hätten uns mit diesem Erfahrungsschatz deutlichere Einschätzungen gewünscht"

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky übte Kritik an Philip Lahm für seine Expertentätigkeit während der Fußballweltmeisterschaft in Russland. "Philipp Lahm in unserem Team zu haben war aufgrund seiner Erfahrung sicher sehr belebend", sagte Balkausky in der "Sport Bild". "Manchmal hätten wir uns aber noch mehr von diesem Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht."



Nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft hatte Lahm mit seiner deutlichen Kritik an Bundestrainer Joachim Löw für Aufsehen gesorgt. In einem Statement auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn schrieb er: "Ich bin überzeugt davon, dass Jogi Löw seinen kollegialen Führungsstil der letzten Jahre ändern muss, wenn er mit der neuen Generation von Nationalspielern wieder Erfolg haben möchte." Auch in der ARD hatte der ehemalige DFB-Teamkapitän für eine Änderung von Löws Führungsstil ausgesprochen.

Lahm gut für das DFB-Team?

Über diese deutlichen Worte sagte Balkausky nun, dass der Abstand nach dem Aus Lahm wohl geholfen habe, "manche Dinge jetzt klarer formulieren zu können als noch vor zwei Wochen".

Ottmar Hitzfeld und Felix Magath trauen Philipp Lahm zu, beim Neuaufbau der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine tragende Rolle einzunehmen. "Philipp war immer ein Perfektionist, der an die Leistungsgrenze gegangen ist und ein Vorbild innerhalb der Mannschaft war. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Kompetenz könnte er weiterhelfen", sagte Hitzfeld (69) bei Sport1.

Magath (64) ergänzte dort: "Er hat genügend Erfahrung im Fußball gesammelt. Nicht nur der Bundesliga, sondern auch der Nationalmannschaft würde ein Philipp Lahm daher gut tun."

Lahms Zukunft im DFB

Der Weltmeister-Kapitän von 2014 sei jemand, "der nicht nur Fußball gesehen hat, sondern Fußball auch auf höchstem Niveau gespielt hat", betonte Magath: "Ich glaube, das wäre insgesamt für den deutschen Fußball nur hilfreich."

Ob Lahm einen Posten im DFB anstrebe, wurde er in der ARD gefragt: "Das kann man definitiv so sehen." Lahm ist derzeit als Botschafter für die EM 2024 unterwegs, für die sich Deutschland als Ausrichter beworben hat. (red, sid, 18.7.2018)

