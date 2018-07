Sozialministerrat führt auf A22 in Wien zu Behinderungen

Sperren im Tunnel Kaisermühlen Donnerstag- und Freitagfrüh

Wien – Eine informelle Tagung der Sozialminister im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes wird auf der Donauuferautobahn (A22) in Wien für Verkehrsbehinderungen sorgen. Am Donnerstag von 8.30 bis 10.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 9 Uhr kommt es laut ÖAMTC in beiden Richtungen im Bereich Tunnel Kaisermühlen zu Spursperren. Grund sind Sicherheitsmaßnahmen für das Treffen im Austria Center.

Stauwarnung

Der Automobilclub warnte am Mittwoch in einer Aussendung vor Staus auf der A22 im Frühverkehr. Außerdem wird auf der Reichsbrücke stadtauswärts das Abbiegen nach links und auf der Wagramer Straße stadteinwärts nach rechts zum Platz der Vereinten Nationen unterbunden. Gleichzeitig ist die Zufahrt zur Kratochwjlestraße von der Wagramer Straße ohne Berechtigung nicht gestattet. (APA, 18.7.2018)