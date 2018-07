Zidane folgt CR7 nicht zu Juventus

Ex-Real-Trainer war bei Juve als Sportdirektor im Gespräch

Madrid/Turin – Zinedine Zidane soll nach spanischen Medienberichten als Sportdirektor bei Juventus Turin im Gespräch sein. Der französische Trainer soll Weltfußballer Cristiano Ronaldo folgen und beim italienischen Meister im Oktober das Amt des Sportdirektors übernehmen, schreibt die spanische Digitalzeitung "Libertad Digital" am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld von Juve-Präsident Andrea Agnelli.

Juventus Turin hat dieses Transfergerücht dementiert Es handle sich um eine Nachricht ohne jede Grundlage, hieß es aus Kreisen des italienischen Double-Gewinners am Mittwoch.

Der 46-jährige Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Ronaldo den dritten Champions-League-Titel in Serie für Real Madrid geholt. Er hörte in Madrid auf eigenen Wunsch auf. Ronaldo wechselte für 112 Millionen Euro von Madrid zu Juve. (APA, 18.7.2018)