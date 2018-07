Netflix-Speedtest Fast.com misst ab sofort Verbindungslatenz

Der Streamingdienst bietet seit 2016 einen eigenen Internet-Speedtest zur Überprüfung der Internet-Geschwindigkeit an

Netflix ermöglicht Nutzern ab sofort, dass sie über den firmeneigenen Internet-Speedtest Fast.com ihre Verbindungslatenz und Upload-Geschwindigkeit testen können. Mit dem Test wird die Zeit gemessen, in der Daten vom Gerät eines Nutzers zum Server und zurück übertragen werden. Mit Hilfe des neuen Tools von Fast.com kann die Verbindungslatenz bei geringer (unloaded) sowie bei starker (loaded) Netzwerkauslastung gemessen werden. Im Idealfall sollte zwischen den Unloaded- und Loaded-Werten keine große Differenz liegen, um "latenzsensible Anwendungen", wie beispielsweise Video-Streaming-Dienste, ohne Beeinträchtigungen nutzen zu können. Wie Netzfilx erläutert, wird die mögliche Maximalgeschwindigkeit dadurch berechnet, dass Fast.com mehrere Downloads und Uploads von und auf Netflix-Server durchführt.

foto: netflix Mit der neuen Funktion kann die Verbindungslatenz bei geringer und starker Netzwerkauslastung getestet werden.

Wenn Nutzer auf die Schaltfläche "Weitere Informationen anzeigen" klicken, sehen sie zudem ihren Serverstandort. Mit Hilfe von zwei Social-Media-Icons können die Daten über die Internetgeschwindigkeit auch via Twitter und Facebook geteilt werden.

Nutzerraten von Fast.com

Nach Angaben von Netflix konnte man in Bezug auf die Nutzerraten ein "beeindruckendes organisches Wachstum" verzeichnen. Die Nutzerraten hätten sich in den letzten sieben Monaten verdoppelt, so Netflix. Auf dem firmeneigenen Blog heißt es zudem, dass bis dato "über eine halbe Milliarde Geschwingkeitstests" durchgeführt wurden. Von Seiten des US-amerikanischen Unternehmens reagiere man auf den Wunsch von Fast.com-Nutzer, die sich zusätzliche Funktionen des bisherigen Fast.com Internet-Speedtest gewünscht hätten. (mapa, 18.07.2018)